Для участников республиканского ифтара будет организован бесплатный трансфер

Республиканский ифтар пройдет 15 апреля. Фото: ДУМ Татарстана

В Казани 15 апреля на территории МВЦ «Казань Экспо» пройдет XI Республиканский ифтар. Для удобства участников к его месту проведения будет организован бесплатный трансфер на пригородных поездах.

Поезда будут отъезжать от станции «Казань-Пасс» в сторону станции «Международный аэропорт Казань» в 15.45 и 17.18. Обратные рейсы будут осуществляться в 20.30 и 21.30.

Право на бесплатный проезд дается при предъявлении билета на XI Республиканский ифтар, сообщает пресс-служба ДУМ Татарстана. Ранее мы рассказывали, в каких мечетях Казани проходит ифтар в Рамадан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Украсить дом и выиграть путевку в Хадж»: как отметят Рамадан в Казани 2023

В ДУМ Татарстана установили на Рамадан 2023 размер фитр-садака, фидии и нисаба (подробности)

Календарь для постящихся в Татарстане в священный месяц Рамадан 2023

Расписание поста во время месяца Рамадан (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram