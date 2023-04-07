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НовостиСпорт7 апреля 2023 7:14

Казанский УНИКС вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ, обыграв «Парму»

Серия до трех побед завершилась со счетом 3:0
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Игра завершилась победой татарстанской команды со счетом 73:52. Фото: пресс-служба БК УНИКС

Игра завершилась победой татарстанской команды со счетом 73:52. Фото: пресс-служба БК УНИКС

В четверг, 6 апреля, прошел третий матч серии четвертьфинала Единой лиги ВТБ между УНИКСом и пермской «Пармой». Игра завершилась победой татарстанской команды со счетом 73:52. Теперь казанцы встретятся в полуфинале турнира с победителем пары «Зенит» — МБА.

УНИКС обыграл «Парму» в серии до трех побед со счетом 3:0. В стартовый состав казанской команды вошли: Ненад Дмитриевич, Дэрил Мэйкон, Луи Лабери, Маркос Найт и Винс Хантер. Полуфинальная серия Единой лиги пройдет до четырех побед.

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