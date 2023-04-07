В казанском центре трансплантации РКБ будут пересаживать сердце и легкие

Общая площадь здания составит 29 тысяч квадратных метров Фото: Александр БОЙКО

В Казани идет проектирование нового центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии РКБ Татарстана. Здесь будут пересаживать кишечник, почки и сердце. Об этом рассказал главный врач медучреждения Рафаэль Шавалиев.

- Надеемся, что в скором времени работа над проектом будет завершено, а дальше будет строительство. Команда, работающая по этим направлениям, готова, – цитирует ИА «Татар-информ» Шавалиева.

В центре трансплантации и высокотехнологичной хирургии будет семь этажей, общая площадь здания составит 29 тысяч квадратных метров. Планируется, что медучреждение будет рассчитано на 250 коек.

Как уточнил главный врач, здесь будут также пересаживать печень, поджелудочную железу, легкие.

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