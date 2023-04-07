Геаструм растет в хвойных лесах на песчаной почве. Фото: www.prisursky.ru

В Чувашии в заповеднике «Присурский» обнаружили грибы-звезды, кто-то и вовсе называет их цветущими. Этот вид является редким и занесен в Красную книгу республики, сообщает пресс-служба заповедника.

Земляная звездочка или геаструм - род грибов семейства Звездовиковые. Их название происходит от латинских слов «земля» и «звезда». Некоторые из них съедобные и используются в медицинских целях. Геаструм растет в хвойных лесах на песчаной почве. Заповедник «Присурский» стал для них идеальным местом произрастания.

- Звездочки растут большими группами, образуя «ведьмины кольца». На нашем «космодроме» обнаружено более десяти прошлогодних плодовых тел. Обычно к плодоношению звездочки приступают в конце лета или осенью, - пояснили сотрудники заповедника.

Отметим, эти грибы имеют шаровидную форму. Однако при созревании наружная оболочка разрывается на лопасти, которые отгибаются книзу. После чего плодовое тело становится похожим на звезду, лежащую на земле. А на его вершине образуется отверстие для рассеивания спор.

Напомним, в Татарстане в 2025 году планируют переиздать Красную книгу.

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