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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:58

В Татарстане за нарушение эксплуатации метро введены штрафы до 500 тысяч рублей

Соответствующий документ подписал глава республики
Адам САГАЛ
Изменения будут внесены в КоАП РТ

Изменения будут внесены в КоАП РТ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане введены штрафы за нарушение правил эксплуатации внеуличного транспорта, к которому относится метрополитен. Максимальная сумма наказания при повторном нарушении достигает 500 тысяч рублей. Соответствующий документ подписал глава республики Рустам Минниханов.

Изменения будут внесены в КоАП РТ. Теперь юридические лица или ИП, которые эксплуатируют внеуличный транспорт, не соблюдая правила, могут заплатить штраф.

Помимо метро к внеуличному транспорту относятся подвесная и наземная канатная дорога, монорельсовый транспорт, фуникулер.

Ранее мы сообщали, что раис Татарстана Рустам Минниханов подписал указ о специальных стипендиях для студентов.

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