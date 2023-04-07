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НовостиОбщество7 апреля 2023 5:46

В Казани велодорожку у Кремлевской дамбы откроют в мае

Точная дата пока неизвестна
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По велодорожке уже передвигаются велосипедисты.

По велодорожке уже передвигаются велосипедисты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани велодорожку у Кремлевской дамбы откроют в начале или середине мая. Точная дата пока неизвестна, сообщает пресс-служба Института развития городов Татарстана.

На этом участке уже стоят фонарные столбы и высажены деревья. Осталось лишь проложить второй слой асфальта, нанести разметку и установить малые архитектурные формы. Несмотря на это, по маршруту уже передвигаются велосипедисты.

Напомним, о строительстве велосипедной дорожки стало известно осенью прошлого года. Тогда эти работы оценивались в 317 миллионов рублей. Объект планировали сдать к 28 июля 2023 года.

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