В Татарстане водитель без стажа 11 раз нарушил ПДД и попал в аварию

Водитель автомобиля «Лада» получил права всего шесть месяцев назад. Фото: Госавтоинспекция РТ

На 327-М км автодороги Казань-Оренбург в Бугульминском районе Татарстана произошло ДТП - 21-летний водитель автомобиля «Лада» не уступил дорогу и совершил столкновение с Audi. В результате аварии управлявший отечественным автомобилем парень с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

Как сообщили в Госавтоинспекции Татарстана, водитель автомобиля «Лада» получил права всего шесть месяцев назад. За это время он неоднократно нарушал ПДД – девять раз был привлечен к административной ответственности за нарушение скоростного режима и два раза – за игнорирование применения ремня безопасности.

Всего с начала 2023 года в Татарстане по вине водителей со стажем управления до двух лет зарегистрировано 51 ДТП, в которых четыре человека погибли и 72 пострадали.

Ранее мы сообщали, что в результате ДТП в Набережных Челнах погиб водитель фургона.

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