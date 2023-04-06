В Набережных Челнах из горящей квартиры спасатели вынесли 72-летнего мужчину

Фото: Управление МЧС Татарстана

В Набережных Челнах случился пожар в трехкомнатной квартире на третьем этаже девятиэтажного дома. Сообщение об открытом горении поступило в МЧС в 18.36 вечера. В квартире начали гореть вещи, площадь пожара составила 12 кв метров.

По сообщению МЧС, есть один пострадавший. Им оказался мужчина 72 лет, который был госпитализирован в БСМП с ожогами 1-2 степени на 10% тела и отравлением от продуктов горения.

Пожар был потушен в 18.50. Причина возгорания устанавливается сотрудниками Государственного пожарного надзора.

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