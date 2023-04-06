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НовостиОбщество6 апреля 2023 17:37

Жители Татарстана могут стать участниками акции «Будь здоров»

Она будет идти до 15 апреля
Елена СКВОРЦОВА
Все желающие могут стать участниками ежегодного Всероссийского диктанта по здоровью и диспансеризации

Все желающие могут стать участниками ежегодного Всероссийского диктанта по здоровью и диспансеризации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Татарстана могут стать участниками акции «Будь здоров». Акция началась 5 апреля и продлится до 15 числа этого месяца. Как сообщили в пресс-службе Управления Роспотребнадзора Татарстана, акция будет приурочена к Всемирному дню здоровья.

Все желающие могут стать участниками ежегодного Всероссийского диктанта по здоровью и диспансеризации на сайте диктантздоровья.рф. Они должны будут ответит на вопросы, посвященные ЗОЖ, физкультуре, правилам здорового питания и пр. В каждом вопросе несколько вариантов ответа.

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