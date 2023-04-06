Этот март выдался одним из самых теплых за весь период наблюдения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во всех районах Татарстана приступили к посевным работам. По словам первого замминистра сельского хозяйства и продовольствия республики Наиля Залакова, погодные условия для посевных работ складываются благоприятно. Он отметил, что этот март выдался одним из самых теплых за весь период наблюдения, поэтому работы начались раньше обычного.

Залаков сообщил, что в части районов, а именно в Азнакаевском, Нурлатском, Заинском и других уже приступили к севу ячменя. На сегодняшнее утро было обработано порядка тысячи га земли.

Он также добавил, что вся техника для посевной кампании, а также сам материал и удобрения готовы для начала работы.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram.