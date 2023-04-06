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НовостиОбщество6 апреля 2023 16:51

В Казани до 10 апреля ограничат движение по улице Шаляпина

Об этом сообщили в мэрии Казани
Елена СКВОРЦОВА
Это связано с проведением работ по строительству водопровода для жилого комплекса

Это связано с проведением работ по строительству водопровода для жилого комплекса

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани до 10 апреля ограничат движение для автомобилей по улице Шаляпина. По словам сотрудников пресс-службы мэрии столицы Республики Татарстан, это связано с проведением работ по строительству водопровода для жилого комплекса.

Полное перекрытие проезжей части для машин рядом со зданием № 39 запланировано с 7 апреля до 6.00 утра 10 апреля. Такую информацию сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города Казани.

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