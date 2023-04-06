В Казани до 10 апреля ограничат движение по улице Шаляпина

Это связано с проведением работ по строительству водопровода для жилого комплекса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани до 10 апреля ограничат движение для автомобилей по улице Шаляпина. По словам сотрудников пресс-службы мэрии столицы Республики Татарстан, это связано с проведением работ по строительству водопровода для жилого комплекса.

Полное перекрытие проезжей части для машин рядом со зданием № 39 запланировано с 7 апреля до 6.00 утра 10 апреля. Такую информацию сообщили в Комитете внешнего благоустройства Исполкома города Казани.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram.