В планах собрать порядка 30 станков в 2023 году Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Татарстане начали производить фрезерные станки. Крупноузловая сборка первой партии станков началась на предприятиях ассоциации станкостроения «ТатПромСтан». Так, по словам сотрудников пресс-службы министерства промышленности и торговли Татарстана, уже собрано первое оборудование для заказчика из Казани.

Пока что сборка станков осуществляется на сторонних комплектующих, но к 2025 году стоит задача локализовать запчасти на 90%. Планируется, что в дальнейшем модельный ряд будет расширен до токарного оборудования.

В планах собрать порядка 30 станков в 2023 году. К 2025 это количество должно увеличиться до 500 единиц.

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