Оставить свой автомобиль там можно будет с 10.00 и до 22.00 Фото: Иван МАКЕЕВ

В эту субботу, 8 апреля, в Казани в тестовом режиме начнет работать платная стоянка для машин под мостом «Миллениум» на улице Подружная.

Оставить свой автомобиль там можно будет с 10.00 и до 22.00. Первые 30 минут парковки будут бесплатными, а вот дальше придется платить по 50 рублей в час. Работать парковка будет без выходных. В общей сложности на ней могут припарковаться 157 автомобилей. 15 мест рассчитано для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Такую информацию сообщили в Дирекции парков и скверов столицы Татарстана.

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