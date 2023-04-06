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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:52

В Казани отменили концерт Дианы Арбениной

Организаторы сообщили, что концерт отменен по техническим причинам
Елена СКВОРЦОВА
Мероприятие было отменено по техническим причинам

Мероприятие было отменено по техническим причинам

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Казани отменили концерт Дианы Арбениной. Он должен был состояться 10 апреля в театре оперы и балета имени Джалиля.

Как сообщают организаторы, мероприятие было отменено по техническим причинам. Все, кто успел купить билеты, могут их вернуть на том же сервисе, где они были приобретены.

Ранее, концерт Арбениной и «Ночных снайперов» отменили в ряде других городов России. Например, вчера об отмене сообщили в столице Чувашии. Кроме того, концерты были отменены в Ульяновске, Тольятти, Челябинске и др. В Ижевске, Перми, Нальчике и Уфе билеты еще продают, но ситуация все же под вопросом.

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