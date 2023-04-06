Банки возвращаются к прежней открытости

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Российские банки вновь начинают публиковать формы отчетности со всеми бухгалтерскими подробностями, которые они перестали раскрывать в марте прошлого года.

Напомним, что соответствующее решение тогда оперативно принял Центральный Банк РФ – в качестве одной из защитных мер против масштабного санкционного давления на финансовый сектор страны. Послаблением воспользовались практически все участники рынка, лишь отдельные банки устно раскрывали отдельные свои показатели по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ), не публикуя пространные формы со всеми нюансами и подробностями своего финансового положения. И вот банки вновь возвращаются к прежней открытости, публично зафиксировав и потери, и приобретения прошлого года.

Ключевой публикацией такого рода для рынка, безусловно, стало раскрытие бухгалтерских отчетов банком ВТБ, который принял на себя в прошлом году основной экономический удар. Открыто признав размер многомиллиардных убытков по итогам прошлого года, ВТБ сразу же раскрыл и отчетность первых двух месяцев, которая не только отразила восстановление прибыльности его бизнес-модели, но и позволяет ему рассчитывать на получение уже в этом году исторически рекордной прибыли.

Сразу вслед за вторым по величине банком страны подробную бухгалтерскую отчетность раскрыл и банк «Открытие», который с декабря прошлого года является 100% дочерней структурой ВТБ. Как следует из официального сообщения пресс-службы «Открытия», по итогам прошлого года банк в соответствии с РСБУ получил прибыль в размере 21,7 млрд рублей, его совокупные активы выросли до 3,37 трлн руб., а кредитный портфель до 2,29 трлн руб. При этом банк «Открытие» с большим запасом выполняет норматив достаточности капитала Н1.0, нарастив его до 16,1% с 13,6% в 2021 году.

Судя по всему, в самое ближайшее время к прежней открытости бухгалтерских балансов вернутся и остальные кредитно-финансовые учреждения страны. Да и к чему придерживаться информационной закрытости, если вопреки всем санкциям и разрывам отношений с международными платежными системами и сервисами, в бухгалтерских отчетах банков все меньше убытков и все больше прибыли.