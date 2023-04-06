В Чебоксарах произошло частичное разрушение грунта под опорами Гагаринского моста

Угрозы разрушения моста нет. Фото: Прокуратура Чувашии

В Чебоксарах произошло частичное сползание грунта под опорами Гагаринского моста. Разрушения выявили во время планового весеннего осмотра, сообщил в своем telegram-канале мэр города Денис Спирин.

По словам мэра, угрозы дальнейшего разрушения нет и ограничивать движение по мосту не нужно. АО «Дорэкс» приступит к устранению выявленных дефектов.

Вместе с тем прокуратура Чувашии организовала проверку по этому случаю. Органам местного самоуправления предложили в скорейшем времени изыскать деньги на проведение капремонта Гагаринского моста.

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