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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 13:51

В Чебоксарах произошло частичное разрушение грунта под опорами Гагаринского моста

Прокуратура Чувашии начала проверку по этому факту
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Угрозы разрушения моста нет. Фото: Прокуратура Чувашии

Угрозы разрушения моста нет. Фото: Прокуратура Чувашии

В Чебоксарах произошло частичное сползание грунта под опорами Гагаринского моста. Разрушения выявили во время планового весеннего осмотра, сообщил в своем telegram-канале мэр города Денис Спирин.

По словам мэра, угрозы дальнейшего разрушения нет и ограничивать движение по мосту не нужно. АО «Дорэкс» приступит к устранению выявленных дефектов.

Вместе с тем прокуратура Чувашии организовала проверку по этому случаю. Органам местного самоуправления предложили в скорейшем времени изыскать деньги на проведение капремонта Гагаринского моста.

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