В Казани задержанный директор ипподрома заявил, что не склонен к побегу

Марата Гильфанова арестовали до 4 июня.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Директор ипподрома Марат Гильфанов заявил на суде, что имеет постоянное место жительства в Казани, содержит троих детей и престарелую мать.
- Здоровьем не обладаю, трое детей, сопротивление оказывать не собираюсь, к побегу не склонен, — сказал Гильфанов.
Следователь по особо важным делам Айрат Хасбетдинов просил суд заключить под стражу Гильфанова в виду того, что обвиняемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Прокурор Денис Крылов, в свою очередь, просил для директора домашний арест.
Защита Марата Гильфанова выступила против меры заключения, связанной с лишением свободы. Обосновано это было состоянием здоровья подозреваемого. В результате суд постановил арестовать директора казанского ипподрома на 2 месяца - до 4 июня.
Напомним, директора ипподрома обвиняют в мошенничестве при получении субсидий на покупку породистых лошадей.
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