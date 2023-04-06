В Казани задержанный директор ипподрома заявил, что не склонен к побегу

Марата Гильфанова арестовали до 4 июня. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Директор ипподрома Марат Гильфанов заявил на суде, что имеет постоянное место жительства в Казани, содержит троих детей и престарелую мать.

- Здоровьем не обладаю, трое детей, сопротивление оказывать не собираюсь, к побегу не склонен, — сказал Гильфанов.

Следователь по особо важным делам Айрат Хасбетдинов просил суд заключить под стражу Гильфанова в виду того, что обвиняемый может скрыться от следствия и оказать давление на свидетелей. Прокурор Денис Крылов, в свою очередь, просил для директора домашний арест.

Защита Марата Гильфанова выступила против меры заключения, связанной с лишением свободы. Обосновано это было состоянием здоровья подозреваемого. В результате суд постановил арестовать директора казанского ипподрома на 2 месяца - до 4 июня.

Напомним, директора ипподрома обвиняют в мошенничестве при получении субсидий на покупку породистых лошадей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram .