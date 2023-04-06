В Казани в июне откроется движение по участку Горьковского шоссе

Полностью строители завершат работы на этом объекте к концу 2024 года. Фото: пресс-служба мэрии Казани

В Казани до июня завершится строительство тоннеля на Горьковском шоссе, он станет частью трехуровневой развязки. Здесь же будет возведена эстакада, она будет готова к концу года. Сегодня, 6 апреля, глава Казани Ильсур Метшин проверил ход работ.

Как уточнил мэр, реконструкция магистрали проходит в несколько этапов, по первому из участков движение откроют уже в конце июня. Полностью строители завершат работы на этом объекте к концу 2024 года.

В целом трехуровневая развязка будет состоять из тоннеля, наземной части и эстакады. На сегодняшний день залито первое перекрытие тоннеля, в эти дни рабочие готовятся к заливке основания, а также перекрытия второй и третьей частей. Помимо этого, уже установлено шесть опор эстакады, длина которой составит 185 метров.

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