Валерий Фальков отметил уникальность передовых инженерных школ Татарстана

По словам министра, подобных индустриальных партнеров нет нигде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков во время семинара в Набережных Челнах дал оценку передовым инженерным школам Татарстана. По его словам, подобных индустриальных партнеров нет нигде, а многообразие школ, моделей управления и предметных областей делает республику уникальной в плане реализации проекта передовых инженерных школ.

Фальков также отметил, что успешная реализация проекта возможна только в регионе, где наука и научно-техническое развития являются одним из приоритетов. Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев считает, что проект сможет решить проблему утечки кадров.

Напомним, в июне 2022 года Татарстан получил право на создание трех передовых инженерных школ. Одна из них расположилась в Набережных Челнах, на базе филиала КФУ и завода «КАМАЗ», вторая - на базе КНИТУ-КХТИ, а третья - на базе университета Иннополис.

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