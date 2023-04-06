Суд Казани принял решение о депортации китайского студента за пропаганду ЛГБТ

Блогеры выкладывали в сеть ролики с запрещенным контентом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Студента из Китая депортируют на родину, перед этим он проведет семь дней в центре временного содержания иностранцев. Соответствующее решение вынесено сегодня в суде Казани. Его другу из Грузии грозит штраф до 200 тысяч рублей. У него есть российское гражданство.

Напомним, блогеры были задержаны за пропаганду ЛГБТ. Они выкладывали в сеть ролики с запрещенным контентом. Оба парня учатся в вузах Казани.

Ранее мы сообщали, что в Казани суд арестовал директора ипподрома по делу о мошенничестве.

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