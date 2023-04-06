В Татарстане запретят рыбалку с судов и маломерных лодок

Запрет продлится до 5 июня. Фото: Михаил ФРОЛОВ

С 25 апреля по 5 июня рыбалка с судов и маломерных лодок в Татарстане будет под запретом. Об этом на пресс-конференции заявил и.о. начальника отдела госконтроля надзора и охраны водных биологических ресурсов по Татарстану Александр Гуляев.

Речь идет об ограничениях на ловлю всех биоресурсов всеми орудиями добычи. По словам Гуляева, любительская рыбалка будет разрешена только с берега на одну удочку с двумя крючками. Нарушителям грозит штраф до 5 тысяч рублей и конфискация судна.

Напомним, ранее в Казани открылась паромная переправа в Верхний Услон.

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