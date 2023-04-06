Гидрометцентр Татарстана предупредил о похолодании до -7 градусов

Такая же погода сохранится и в начале следующей недели. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Начиная с 6 апреля, под влиянием Скандинавского антициклона в Татарстане аномальное тепло сменилось похолоданием. При этом осадков не ожидается.

По прогнозам Гидрометцентра Татарстана, 7 апреля температура продолжит понижаться. Ночью столбики термометров покажут от -3 до +2 градусов, днем - не больше +10 градусов. Ветер порывами будет достигать 15-16 метров в секунду.

В выходные, 8 и 9 апреля, осадков также не будет. В ночное время температура составит от -1 до -7 градусов, в дневное воздух прогреется до +15 градусов. Такая же погода сохранится и в начале следующей недели.

Ранее метеоролог КФУ рассказал, как долго продержится похолодание в Татарстане и какая погода будет в апреле.

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