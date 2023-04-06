В Казани открылась паромная переправа в Верхний Услон

Переправа будет работать ежедневно с 6.00 до 22.00. Фото: Иван МАКЕЕВ

В четверг, 6 апреля, открылась паромная переправа Казань-Верхний Услон. Переправа будет работать ежедневно с 6.00 до 22.00. Интервал движения составит 5-7 минут.

Стоимость переправы для автомобилей остается такой же, как и в прошлом сезоне. Проезд для пассажиров стоит 100 рублей, для машин - 300 рублей, сообщает пресс-служба переправы

Напомним, ранее стало известно, когда откроется навигация на судоходных водоемах Татарстана.

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