В Казани откроется выставка астрофотографий «Незримость»

Выставка будет открыта для всех желающих до 31 мая 2023 года. Фото: культура.рф

11 апреля в 18.00 в КЦ «Московский» откроется бесплатная выставка астрофотографий «Незримость» (0+). Свои работы представит доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Роман Жучков.

Выставка состоит из 26 снимков ночного неба, часть из которых выполнена с помощью сверхширокоугольного объектива типа «рыбий глаз». Время получения таких фотографий варьируется от десятков минут до десятка часов, а результат можно оценить только после обработки снимков.

Выставка будет открыта для всех желающих до 31 мая 2023 года с 10.00 до 17.00, сообщает пресс-служба КЦ «Московский».

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