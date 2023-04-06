Магдеев заявил, что передовые инженерные школы решат утечку кадров в Набережных Челнах

По словам Магдеева, федеральный проект «Передовые инженерные школы» поможет решить проблему подготовки и закрепления кадров в городе. Фото: @nail_magdeev

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев заявил, что передовые инженерные школы решат утечку кадров в татарстанском автограде. Об этом он сообщил на семинаре-совещании.

По словам Магдеева, федеральный проект «Передовые инженерные школы» поможет решить проблему подготовки и закрепления кадров в городе. Это даст новый импульс для молодежи. Так, сейчас желающих получить инженерное образование составляет более 23%. Пять лет назад этот показатель составлял лишь 15%.

Как отметил мэр города, благополучие автограда зависит от успешности реализации производства ПАО «КАМАЗ». В связи с этим требуются новые кадры и проект сыграет важную роль в данном процессе.

Напомним, в Казани в 2023 году отремонтируют семь школ за 950 миллионов рублей.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram