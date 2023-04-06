Власти Нижнекамска решили не завершать отопительный сезон

В местном Исполкоме ожидают заморозки. Фото: Мария ЛЕНЦ

Несмотря на аномально теплую весну, в Нижнекамске не торопятся завершать отопительный сезон. Как напомнил в прямом эфире в соцсети зам руководителя местного Исполкома Ленар Зарипов, отключать тепло в домах можно, только если на протяжении пяти суток подряд температура воздуха на улице будет не ниже +8 градусов.

- При «жаре» днем по ночам все еще холодно, а в конце недели вообще прогнозируются заморозки. Завершить отопительный сезон пока не представляется возможным, – отметил Зарипов.

Чиновник также напомнил, что в Нижнекамске отопительный сезон обычно завершается в конце апреля или в начале мая, все зависит от погоды.

В свою очередь, в столице республики - Казани также, не торопятся отключать в домах батареи. В прошлом году отопительный сезон в городе завершился 28 апреля, но не исключено, что в этот раз это произойдет раньше.

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