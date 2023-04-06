26 мая 2023 года пройдут дополнительные выборы в Госсовет Татарстана. Фото: Алина НИЗАМОВА

Власти Казани утвердили местонахождение 435 избирательных участков. Соответствующее поставление опубликовано в сборнике документов и правовых актов Исполкома города.

Согласно постановлению, участки будут образованы во всех районах города. Основная их часть расположится в образовательных учреждениях. Документ был подписан руководителем Исполнительного комитета столицы Татарстана Рустемом Гафаровым.

Напомним, дополнительные выборы в Госсовет Татарстана пройдут 26 мая 2023 года. Процесс выдвижения кандидатов завершился, начинается их регистрация. Так, своих кандидатов представили шесть партий: ЛДПР, «Партия Роста», КПРФ, «Единая Россия», «Новые люди» и «Справедливая Россия».

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