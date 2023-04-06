Рустам Минниханов: «Уязвимое место - невосприимчивость бизнеса к отечественным разработкам

Глава Татарстана выступил на семинаре-совещании с руководителями передовых инженерных школ. Фото: rais.tatarstan.ru

В ИТ-парке Набережных Челнах стартовал семинар-совещание с руководителями передовых инженерных школ. В нем также принимают участие министр науки и высшего образования России Валерий Фальков и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Минниханов напомнил, что президентом России Владимиром Путиным была поставлена задача по восстановлению технологического суверенитета страны. И один из способов – создание передовых инженерных школ. Так, например, Татарстан получил право организацию трех таких школ - на базе КФУ, КНИТУ и университета Иннополис.

При этом глава Татарстана отметил и проблему в восстановлении технологического суверенитета России. Он указал на все еще недостаточную восприимчивость бизнеса к инновациям и отечественным разработкам.

По словам Минниханова, речь идет как о стадии патентования, так и об этапах коммерциализации разработок.

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