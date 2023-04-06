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НовостиАвто6 апреля 2023 8:45

В центре Казани перекроют дороги из-за проведения эстафеты

Ограничение движения будет 27 апреля
Адам САГАЛ
Участники эстафеты пробегут вдоль учебных корпусов КФУ

Участники эстафеты пробегут вдоль учебных корпусов КФУ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В центре Казани 27 апреля перекроют дороги из-за проведения легкоатлетической эстафеты. Соответствующее постановление появилось в сборнике документов мэрии.

Движение будет ограничено с 13:00 до 17:00. Это затронет улицу Кремлевскую, проспект Шейнкмана на территории Казанского кремля, улицы Лобачевского, Астрономическую, Чернышевского и ряд других.

Участники эстафеты пробегут вдоль учебных корпусов КФУ, а также по территории Казанского кремля.

Ранее мы сообщали, что в Казани до конца августа ограничат движение по улице Чистопольской.

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