В Казани республиканский ифтар пройдет 15 апреля

Билеты в этот раз будут электронными Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Казани 15 апреля пройдет XI Республиканский ифтар. Его организуют на территории МВЦ «Казань Экспо». Планируется, что участие в нем примут 11 тысяч человек.

До начала ифтара собравшимся представят культурную программу. Участниками мероприятия станут мусульмане из разных регионов России.

- В этом году самый большой маджлис разговения в Татарстане будет примечателен тем, что состоится в последнюю декаду священного месяца, в которую принято прилагать особые старания в поклонениях, – сообщили в ДУМ РТ.

Билеты в этот раз будут электронными. Их можно получить в мечетях или мухтасибатах Татарстана.

Ранее мы сообщали, в каких мечетях Казани пройдет ифтар в 2023 году.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram