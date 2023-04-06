В результате ДТП в Набережных Челнах погиб водитель фургона

По предварительной информации стало известно, что мужчина не был пристегнут. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 5 апреля, около 22:00 62-летний водитель фургона ИЖ ехал по проспекту Вахитова в сторону проспекта Чулман. По предварительной информации, мужчина по невыясненной причине совершил наезд на бордюр, залетев на разделительную полосу, сообщает ГИБДД города.

В результате совершенного маневра автомобиль перевернулся. На место была вызвана «скорая помощь», водитель скончался в ходе реанимационных мероприятий. Также стало известно, что мужчина не был пристегнут. В связи с этим шансы на выживание бывают маловероятны.

Напомним, в Татарстане один человек погиб и трое пострадали при столкновении BMW и грузовика. Авария произошла на трассе М-7 «Волга».

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