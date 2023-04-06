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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 7:12

В результате ДТП в Набережных Челнах погиб водитель фургона

Он залетел на разделительную полосу
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
По предварительной информации стало известно, что мужчина не был пристегнут.

По предварительной информации стало известно, что мужчина не был пристегнут.

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В среду, 5 апреля, около 22:00 62-летний водитель фургона ИЖ ехал по проспекту Вахитова в сторону проспекта Чулман. По предварительной информации, мужчина по невыясненной причине совершил наезд на бордюр, залетев на разделительную полосу, сообщает ГИБДД города.

В результате совершенного маневра автомобиль перевернулся. На место была вызвана «скорая помощь», водитель скончался в ходе реанимационных мероприятий. Также стало известно, что мужчина не был пристегнут. В связи с этим шансы на выживание бывают маловероятны.

Напомним, в Татарстане один человек погиб и трое пострадали при столкновении BMW и грузовика. Авария произошла на трассе М-7 «Волга».

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