В Татарстане отменен масочный режим в больницах

Показатели заболеваемости ОРВИ в Татарстане снижаются Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Татарстане отменили обязательное ношение масок в больницах. Также теперь можно навещать больных в клиниках и в организациях с круглосуточным пребыванием детей и взрослых. Ограничения ранее были введены из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Показатели заболеваемости в Татарстане снижаются, поэтому Роспотребнадзором РТ было принято решение об отмене введенных ранее ограничений. Они действовали с декабря 2022 года.

Ношение масок в местах массового пребывания, в том числе в больницах и общественном транспорте, теперь носит рекомендательный характер.

Ранее мы сообщали, что в Чебоксарах бахилы и маски летят из больницы на территорию детсада.

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