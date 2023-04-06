В Набережных Челнах инвалид напал на лежачую женщину

Это произошло в конце 2022 года в интернате для пенсионеров и инвалидов. Фото: Иван Макеев

В Набережных Челнах инвалид за нападение на женщину получил полгода лишения свободы условно. Причиной стало умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью пострадавшей.

Инцидент произошел в конце 2022 года в интернате для пенсионеров и инвалидов. Лежачая женщина попросила мужчину на инвалидном кресле позвать ее соседку. Однако постоялец ответил ей грубостью. В результате женщина разгневалась и начала размахивать деревянной тростью. В ответ мужчина выхватил у нее костыль и ударил ее несколько раз по рукам, лбу и подбородку.

Пострадавшую женщину обнаружил вахтер. Она была в крови, а на кистях были гематомы, сообщают «Челнинские известия».

Напомним, в Казани женщину избили и ограбили в баре. Она распивала спиртное в компании мужчин, один из которых и оказался злоумышленником.

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