В Казани на улице женщину насмерть забили молотком

Потерпевшая от полученных травм умерла в больнице Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Казани в отношении 54-летнего местного жителя прокуратурой утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в убийстве.

Преступление произошло в январе текущего года около жилого дома на улице Краснококшайской в столице Татарстана. Злоумышленник с молотком напал на 36-летнюю женщину. Мужчина нанес жертве множество ударов по голове и телу, после чего убежал. Потерпевшая от полученных травм умерла в больнице.

Следователи считают, злоумышленник убил женщину из мести. Однажды он обращался к ней за помощью в получении кредита, предложил вознаграждение в 100 тысяч рублей. Жительница Казани взяла деньги, но не выполнила взятые на себя обязательства.

Во время следствия обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в Кировский районный суд Казани.

Ранее мы сообщали, что житель Нижнекамска убил свою возлюбленную в праздничную ночь.

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