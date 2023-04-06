В Марий Эл в 2023 году на проект «Старшее поколение» выделят 730 млн рублей

Для безопасной и квалифицированной помощи специалисты сейчас проходят обучение по программе «Помощник по уходу (сиделка)». Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Марий Эл в 2023 году на проект «Старшее поколение» выделят 730 миллионов рублей. Эти средства пойдут на организацию нуждающимся в уходе на дому и в стационаре, сообщает Минсоцразвития республики.

Основная цель проекта состоит в оказании поддержки семьям, нужно научить их оказывать помощь своим близким самостоятельно. Так, для безопасной и квалифицированной работы специалисты проходят обучение по программе в соответствии с профессиональным стандартом «Помощник по уходу (сиделка)». За первый квартал текущего года его прошли 398 человек.

- Опыт работы показывает, что такое обучение меняет в лучшую сторону не только качество работы и жизнь подопечных, но и отношение специалистов к своему труду, - заявили в ведомстве.

Отметим, в программу занятий входят изучение теоретических основ и практическое освоение навыков общего ухода, профилактика осложнений, обучение подопечных методам самообслуживания, изучение правил гигиенического ухода, питания и кормления.

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