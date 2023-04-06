Казанский «Ак Барс» обыграл «Авангард» в третьем матче серии финала Кубка Гагарина

Счет в серии стал 2:1 в пользу казанской команды. Фото: www.ak-bars.ru

В Омске в среду, 5 апреля, «Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в третьем матче серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина. Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу казанской команды.

У «Ак Барса» голы забили Никита Евсеев, Александр Радулов, Вадим Шипачев. А у омской команды отличились Рид Буше и Владимир Ткачев.

- Сложная была игра, к сожалению, изначально были удаления, которые в принципе сломали нам первый период, потом приходилось приводить себя в порядок. В целом ребята – молодцы, играли хорошо, с отдачей, с пониманием, я доволен ими, - прокомментировал игру главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов.

Отметим, счет в серии стал 2:1 в пользу казанской команды. 7 апреля в Омске состоится четвертый матч серии финала Восточной конференции Кубка Гагарина.

Напомним, во втором матче финала Восточной конференции КХЛ казанский «Ак Барс» проиграл «Авангарду» со счетом 2:3.

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