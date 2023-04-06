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НовостиОбщество6 апреля 2023 5:01

В Татарстане реорганизуют департамент по управлению жилищным фондом

Он будет объединен с Республиканской имущественной казной
Адам САГАЛ
Объединить госучреждения предложено Минземимуществом РТ

Объединить госучреждения предложено Минземимуществом РТ

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Татарстане будут реорганизованы два государственных бюджетных учреждения (ГБУ) — Республиканская имущественная казна и департамент по управлению жилищным фондом. Они будут объединены. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.

Объединить госучреждения предложено Минземимуществом РТ для эффективного управления специализированным жилищным фондом Республики Татарстан. Процесс объединения будет контролировать министерство, он пройдет в течение 90 дней. Высвобождаемые работники получат гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане создана комиссия по вопросам поддержки участников СВО.

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