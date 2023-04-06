В Татарстане реорганизуют департамент по управлению жилищным фондом

Объединить госучреждения предложено Минземимуществом РТ
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Татарстане будут реорганизованы два государственных бюджетных учреждения (ГБУ) — Республиканская имущественная казна и департамент по управлению жилищным фондом. Они будут объединены. Соответствующее постановление подписано премьер-министром республики Алексеем Песошиным.
Объединить госучреждения предложено Минземимуществом РТ для эффективного управления специализированным жилищным фондом Республики Татарстан. Процесс объединения будет контролировать министерство, он пройдет в течение 90 дней. Высвобождаемые работники получат гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым кодексом.
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