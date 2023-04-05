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НовостиОбщество5 апреля 2023 17:19

В водоеме Марий Эл нашли труп жителя Татарстана

Страшная находка была обнаружена сегодня, 5 апреля
Марина ДОЛГОВА
Выясняются обстоятельства гибели мужчины

Выясняются обстоятельства гибели мужчины

Фото: Иван ВИСЛОВ

В водоеме Марий Эл нашли труп жителя Татарстана, информирует республиканский Следственный Комитет. Выяснилось, что 51-летний мужчина утонул в Волге 3 апреля, однако тело его обнаружили только сегодня.

Известно, что пострадавший приехал из Татарстана к родственникам в город Волжск Республики Марий Эл. По непонятным причинам, на берегу водоема он разделся и зашел в Волгу. Что было дальше – пока неизвестно.

Сейчас следователи выясняют все нюансы страшного происшествия, по результатам проверки будет принято решение.

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