Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Каждый новорожденный в Чувашии будет получать подарок с национальным колоритом, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты Республики. Накануне глава Чувашии Олег Николаева подписал указ «О дополнительной мере поддержки семей с детьми», в котором значится предоставление комплекта «Подарок новорожденному» семьям при выписке из роддома.

Отмечается, что подарок будет с национальным колоритом. Кроме того, новоиспеченным родителям будут дарить средства для ухода за малышом с первого дня жизни.

Указ будет распространяться на всех малышей, родившихся после 1 января этого года.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram