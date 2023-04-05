В Чувашии инспекторы ГИБДД ловят нарушителей с помощью квадрокоптера

Фото: Александр ГЛУЗ

В Чувашии сотрудники ГИБДД сегодня, 5 апреля, ловят нарушителей с помощью квадрокоптера, рассказали в пресс-службе ведомства. Пойти на такие меры республиканскую Госавтоинспекцию заставила печальная статистика – 42 ДТП в Чувашии произошли из-за выезда водителей на встречную полосу движения. В авариях погибло 10 человек, а 96 были травмированы.

Поэтому в Госавтоинспекции решили провести рейд «Встречка», во время которого путем скрытого патруля, а также с помощью квадрокоптера будут выявляться водители-нарушители.

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