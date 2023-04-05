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НовостиОбщество5 апреля 2023 14:58

Министр промышленности и торговли Татарстана заявил о дефиците электроэнергии при росте производства

Дефицит составляет почти 5 миллиардов килоВаттчасов
Марина ДОЛГОВА
ФОТО: Правительство Республики Татарстан

ФОТО: Правительство Республики Татарстан

Министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко заявил о дефиците электроэнергии при росте производства во время совещания, посвященному госпрограмме «Энергоресурсоэффективность в Республике Татарстан».

Он отметил, что в прошлом году потребление энергии в Татарстане составляло 33 миллиарда килоВаттчасов, это на 3,5% больше, чем в 2021 году. При этом производство электроэнергии в 2022-м выросло на 4,7%.

Однако, по словам Коробченко, несмотря на рост производства дефицит конкурентоспособной электрической энергии все еще имеет место быть. Он составляет практически 5 миллиардов килоВаттчасов.

"В качестве первостепенных задач Олег Коробченко обозначил дальнейшую модернизацию производственных объектов энергосистемы и ввод новых мощностей, внедрение систем интеллектуального учета, развитие рынка газомоторного топлива", - передает пресс-служба Правительства Татарстана.

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