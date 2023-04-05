В Татарстане за 2023 год порядка 7 тысяч женщин получили пособие по беременности и родам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане с начала 2023 года 6,8 тысяч женщин получили страховое пособие по беременности и родам, об этом рассказали в мэрии Казани. Общая сумма выплат составила 872,3 миллиона рублей.

В администрации столицы Татарстана объяснили, что размер выплаты не фиксированный – он зависит от зарплаты женщины до декрета, а также от того, как прошли роды. Минимальный размер выплаты для женщин, трудоустроенных на полный день, составляет 74 тысячи 757 рублей. Максимальная сумма страхового пособия – 530 тысяч 976 рублей.

На выплаты, кстати, могут претендовать и те жители Татарстана, которые усыновили ребенка.

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