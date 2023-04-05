В РЖД предупредили об изменении графика движения поездов Москва-Йошкар-Ола

Связано это с проведением плановых работ по капремонту. Фото: Иван МАКЕЕВ

С 13 апреля по 5 июня изменится график движения поездов дальнего следования №58 Москва-Йокшар-Ола. Связано это с проведением плановых работ по капремонту пути перегона Васильево-Юдино в Татарстане.

За этот период планируют отремонтировать около 8,4 километра пути, уложить новую рельсошпальную решетку и бесстыковой путь, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

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