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НовостиОбщество5 апреля 2023 13:39

В РЖД предупредили об изменении графика движения поездов Москва-Йошкар-Ола

Корректировки в расписании будут действовать с 13 апреля по 5 июня
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Связано это с проведением плановых работ по капремонту.

Связано это с проведением плановых работ по капремонту.

Фото: Иван МАКЕЕВ

С 13 апреля по 5 июня изменится график движения поездов дальнего следования №58 Москва-Йокшар-Ола. Связано это с проведением плановых работ по капремонту пути перегона Васильево-Юдино в Татарстане.

За этот период планируют отремонтировать около 8,4 километра пути, уложить новую рельсошпальную решетку и бесстыковой путь, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

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