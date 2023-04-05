Магазины Zara откроются в торговых центрах Казани с новым названием Maag

Магазины Zara закрылись в Казани в марте прошлого года. Фото: Иван МАКЕЕВ

В торговых центрах Казани откроются магазины Zara, которые теперь называются Maag. Речь идет о ТЦ «Мега» на проспекте Победы и ТЦ « Парк Хаус» на проспекте Ямашева, сообщается на сайте компании Maag.

Напомним, магазины Zara закрылись в Татарстане в марте прошлого года. Вместе с ними из России ушли и такие популярные бренды, как Bershka, Pull&Bear, Massimo Dutti, Stradivarius.

Ранее в ТЦ «Мега» прокомментировали замену IKEA белорусскими магазинами.

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