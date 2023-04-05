В МЧС допустили вторую волну паводка в Татарстане

Венедиктов назвал обстановку на водоемах весьма сложной из-за ледохода Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Пик половодья в Татарстане пройден, но вполне возможна вторая волна этом в ходе пресс-конференции заявил главный госинспектор по маломерным судам РТ Юрий Венедиктов.

- Подъем воды наблюдается на реках Вятка, Иж. На остальных водоемах идет спад паводковых волн, но возможна, конечно, и вторая волна паводка, — уточнил специалист.

Венедиктов назвал обстановку на водоемах весьма сложной из-за ледохода. Вода несет доски, бревна, остатки растительности.

Ранее мы сообщали, что в Татарстане на предотвращение последствий паводков направили почти 1,3 млрд рублей.

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