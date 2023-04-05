В Татарстане утвердили госпрограмму научно-технического развития на 7,6 млрд рублей

Программа рассчитана до 2030 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Татарстане утвердили госпрограмму научно-технического развития до 2030 года. На ее реализацию в ближайшие два года направят 7,6 миллиарда рублей. Соответствующий документ размещен на портале правовой информации.

В задачи программы входит создание открытой конкурентной научно-образовательной и инновационной инфраструктуры, а также условий для привлечения талантов в научно-технической сфере.

Вместе с тем планируется сформировать рынок интеллектуальных продуктов и результатов инновационной деятельности, проводить исследования и разработки, помогать формированию модели международного сотрудничества.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в наших сообществах в Одноклассниках и ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram