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НовостиПроисшествия5 апреля 2023 11:55

В Казани задержали объявленного в международный розыск бизнесмена

Его обвиняют в даче взятки экс-прокурору Новосибирской области
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
Сейчас бизнесмен этапирован в Новосибирск.

Сейчас бизнесмен этапирован в Новосибирск.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В среду, 5 апреля, в Казани задержали беглого бизнесмена и экс-депутата Михаила Колмогорова, год назад объявленного в международный розыск. Его обвиняют в даче взятки экс-зампрокурору Новосибирской области Андрею Турбину, пишет «КП-Новосибирск».

По данным следствия, в 2017-2018 годах Турбин получил взятку в размере 3 миллионов рублей и 1 тысячи долларов от Колмогорова. Взамен прокурор должен был смягчить приговор по одному из старых уголовных дел. Сейчас бизнесмен этапирован в Новосибирск.

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