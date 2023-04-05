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НовостиНедвижимость5 апреля 2023 11:39

В мэрии Казани назвали условие отключения отопления в жилых домах

Необходимая температура воздуха пока не достигнута
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
В прошлом году отопительный сезон в Казани завершился 28 апреля.

В прошлом году отопительный сезон в Казани завершился 28 апреля.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани зафиксировали пятый с приходом весны температурный рекорд. Синоптики и вовсе на неделе обещают потепление до 20+ градусов. Однако отопление в городе до сих пор не отключили.

В telegram-канале мэрии Казани объяснили это тем, что отопительный период заканчивается со дня, когда в течение 5 дней средняя температура наружного воздуха за сутки составляет выше +8 градусов. На сегодня такие показатели не достигнуты.

Напомним, в прошлом году отопительный сезон в Казани завершился 28 апреля. Не исключено, что в этой весной он закончится раньше.

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