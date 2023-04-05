Утверждена программа форума «Россия – Исламский мир: KazanForum-2023»

Форум пройдет на площадках МВЦ «Казань Экспо». Фото: kazanexpo.ru

Форум «Россия – Исламский мир: KazanForum-2023» пройдет на площадках МВЦ «Казань Экспо» с 18 по19 мая. Стало известно, что его программа утверждена. Так, ключевыми темами форума станут исламские финансы и индустрия халяль.

- На примере Татарстана мы стремимся отладить практические механизмы взаимодействия с исламским бизнесом. Открываются большие перспективы в области развития исламской экономики. В частности, развивается индустрия еды - халяль, халяль- туризма, халяль-медицины, - отметил глава республики Рустам Минниханов.

Всего «Россия – Исламский мир: KazanForum» в этом году предполагает свыше 140 сессий. Деловая программа состоит из таких тем, как международное сотрудничество, исламские финансы, индустрия халяль, технологии, инновации, инвестиции, промышленность, устойчивое развитие, женский взгляд и логистика. Также на полях форума пройдут конференции, «Россия – Турция», «Россия – Индонезия», «Россия – Египет», «Россия – Азербайджан», «Россия – Узбекистан», «Россия – Малайзия» и «Россия – Иран».

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому международный экономический форум «Россия — Исламский мир: KazanForum» получил статус ежегодного мероприятия с постоянным местом проведения – в Казани. На федеральном уровне был создан оргкомитет форума, который возглавил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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