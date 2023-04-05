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НовостиОбщество5 апреля 2023 10:57

В Татарстане ожидают сокращение числа сетевых компаний, передающих электроэнергию

В будущем их может остаться всего пять
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА
По состоянию на сегодня в регионе уже пять сетевых компаний утратили статус.

По состоянию на сегодня в регионе уже пять сетевых компаний утратили статус.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

К 2025 году число сетевых компаний, передающих электроэнергию в Татарстане уменьшится на семь операторов. Такой прогноз дал глава республиканского Минпромторга Олег Коробченко на ТЭФ-2023.

Министр объяснил это тем, что в ближайшие два года планируется поэтапно ужесточить критерии отнесения к территориальным сетевым организациям, что приведет к сокращению их численности. По состоянию на сегодняшний день, в регионе уже пять сетевых компаний утратили статус.

Олег Коробченко также не исключил возможность того, что в будущем передачей электроэнергии в Татарстане будут заниматься всего пять сетевых компаний.

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